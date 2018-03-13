Öğrenciler, kardeş okullarına mektup yolladı

Kırklareli Atatürk İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Zonguldak Kozlu Kocatepe Okulundaki arkadaşlarına mektup yolladı.

Kırklareli merkezde bulunan Atatürk İlkokulu 1/C öğrencileri, mektup geleneğini yaşatmak için postane ziyaretinde bulunarak kardeş okulları olarak belirledikleri Zonguldak Kozlu Kocatepe Okulu öğrencilerine mektup yolladı. Öğrenciler, öğretmenleri Sıdıka Şimşek eşliğinde ilk defa mektup yazmanın heyecanını yaşadı.

"En kıza zamanda kardeş öğrencilerimizin cevaplarını bekliyoruz"

Öğrencileri mektup yazımı ve gönderimi hakkında bilgilendirdiklerini aktaran Öğretmen Sıdıka Şimşek, "Öğrencilerimizle bugün postaneye gelerek kardeş okulumuza mektuplarımızı gönderdik. Bir mektup nasıl yazılır, gönderirken hangi aşamalardan geçer, yaşayarak öğrenmiş olduk. En kıza zamanda kardeş öğrencilerimizin cevaplarını bekliyoruz. Çocukları bir çözüme ulaşabilmek için çalışırken, onları düşündüren, çalıştıran, problem çözdüren araçlardır. Çocukların gelişimsel becerilerinin ve öğrenim değerlerinin farklılaşmasında önemli bir adım sağlar. Çocuklar, dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemleriyle aktif olarak meşgul olduklarında en iyisini yaparlar. İşlediğimiz dersleri uygulayarak çocuklarda hem öz güven oluşmasını sağlıyor hem de bilginin kalıcı olmasına destek sağlıyoruz. Aynı zamanda tekrar da önemli. Tekrarın faydası sadece hatırlamayı sağlamak değildir. Ayrıca tekrar edilen konular daha iyi öğrenilir. Bir konuyu ilk öğrendiğinizde çok iyi anlasanız bile bilgiler beyninizde tam yerine oturmuş değildir. Birkaç defa daha aynı konuya baktığınızda bilgileri yeniden tazeleyecek, eski bilgilerle bağlantılı hale getirecek ve bilginin beyine daha çok yatmasını sağlayacaksınız" dedi.