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Öğrenciler kendi Drone'larını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

"Kendi Drone'umu Yapıyorum" etkinliğinde, çeşitli üniversitelerden öğrenciler bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen "Kendi Drone'umu Yapıyorum" etkinliği kapsamında çeşitli üniversitelerden öğrenciler kendi ürettikleri Drone'ları uçurdu.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul, Ankara, Eskişehir Osmangazi ve Çanakkale 18 Mart üniversitelerinden 25 öğrenci katıldı.

Üniversite öğrencilerine program kapsamında "İHA'ların Tarihi ve Kullanım Amaçları", "Türkiye ve Dünyada Havacılık Tarihi" ile "Atölye Çalışmaları ve Drone Uçuşları" eğitimi verildi.

"Kendi Drone'umu Yapıyorum" etkinliğinde 10 ekip, kendi Drone'larını üretti.

Okulun Sarayiçi yerleşkesinde oluşturulan parkurda Drone uçurma yarışması da düzenlendi.

- Defilede manken yerine drone kullanıldı

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Drone'ların çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

Drone pilotu lisansı olmayan kişilerin cihazları uçuramayacağını anlatan Şen, "Drone'lar, doğal afetlerdeki kurtarma çalışmalarında, ilaç taşınması, firmaların müşterilerine ürün nakletmesi anlamında kullanılıyor. Hatta son dönemde bir elbise firmasının defilesinde mankenler yerine Drone'ların elbiseleri izleyenlere sunduğunu gördük. Reklamcılık ve dizi çekimlerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Drone kullanımı ciddi bir iş, dünyada Drone enstitüleri kuruldu. Biz de üniversite öğrencilerimizle bu alanla ilgili çalışma gerçekleştirdik." diye konuştu.

TÜ Uçak Teknolojisi Programı Öğrencisi Şefik Teker de eğitimin yararlı olduğunu belirterek, "Drone kullanmak riskli bir iş. Riskli olduğu için de araç ehliyeti olduğu gibi Drone ehliyeti de mecburidir. Sivil havacılık bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor." dedi.

Ankara Üniversitesi Öğrencisi Arslan Yalçın Çakır, dünyada Drone kullanım alanlarının sektörel olarak da yaygınlaştığını belirterek, üniversitelerde Drone eğitimlerinin yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Drone pilotu Trakya Üniversitesi TÜBİTAK uçak teknolojisi uçuş

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