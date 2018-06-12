Öğrenciler kendi Drone'larını uçurdu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen "Kendi Drone'umu Yapıyorum" etkinliği kapsamında çeşitli üniversitelerden öğrenciler kendi ürettikleri Drone'ları uçurdu.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul, Ankara, Eskişehir Osmangazi ve Çanakkale 18 Mart üniversitelerinden 25 öğrenci katıldı.

Üniversite öğrencilerine program kapsamında "İHA'ların Tarihi ve Kullanım Amaçları", "Türkiye ve Dünyada Havacılık Tarihi" ile "Atölye Çalışmaları ve Drone Uçuşları" eğitimi verildi.

"Kendi Drone'umu Yapıyorum" etkinliğinde 10 ekip, kendi Drone'larını üretti.

Okulun Sarayiçi yerleşkesinde oluşturulan parkurda Drone uçurma yarışması da düzenlendi.

- Defilede manken yerine drone kullanıldı

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Drone'ların çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

Drone pilotu lisansı olmayan kişilerin cihazları uçuramayacağını anlatan Şen, "Drone'lar, doğal afetlerdeki kurtarma çalışmalarında, ilaç taşınması, firmaların müşterilerine ürün nakletmesi anlamında kullanılıyor. Hatta son dönemde bir elbise firmasının defilesinde mankenler yerine Drone'ların elbiseleri izleyenlere sunduğunu gördük. Reklamcılık ve dizi çekimlerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Drone kullanımı ciddi bir iş, dünyada Drone enstitüleri kuruldu. Biz de üniversite öğrencilerimizle bu alanla ilgili çalışma gerçekleştirdik." diye konuştu.