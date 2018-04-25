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Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut’tan Zafere Kocatepe Yolunda projesinin grupları ilçede ağırlandı.Şuhut İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şuhut Zafer Anadolu Lisesi’nin birlikte gerçekleştirdiği Şuhut’tan Zafere (Kocatepe Yolunda) projesi kapsamında Dinar, Sultandağı, Başmakçı ve Bolvadin ilçelerinden gelen öğretmen ve öğrencilere Ulu Cami, Tarihi Hamza Paşa Hamamı ve Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı) tanıtıldı.

Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Şuhut’tan Zafere Kocatepe Yolunda projesinin grupları ilçede ağırlandı.
Şuhut İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şuhut Zafer Anadolu Lisesi’nin birlikte gerçekleştirdiği Şuhut’tan Zafere (Kocatepe Yolunda) projesi kapsamında Dinar, Sultandağı, Başmakçı ve Bolvadin ilçelerinden gelen öğretmen ve öğrencilere Ulu Cami, Tarihi Hamza Paşa Hamamı ve Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı) tanıtıldı. Şuhut Halk Eğitim Merkezinde ilçelerden gelen öğretmen ve öğrencilere Kurtuluş Savaşı’nın tanıtım belgeseli izletildi. Buradaki programa Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu katıldı. İlçelerden gelen öğretmen ve öğrencilere Başkan Bozkurt tarafından hediyeleri takdim edildi.

"Herkes buraya gelerek bu duyguları yaşamalı"
Daha sonra Kocatepe yoluna hareket edilerek burada Kurtuluş Savaş’ında Şuhut’un önemi ve ilçede her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Yürüyüşü etkinlikleri hakkında bilgiler verildi. Duygusal anların da yaşandığı etkinlik sırasında Afyonkarahisar’ın dört ilçesinin öğrenci ve öğretmenleri arasında güzel dostluklar kuruldu. Sultandağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Murat Berk; "Buraya gelmekten çok mutluyum çünkü Kurtuluş Savaşının ve özellikle Kocatepe’nin Kurtuluş Savaşındaki büyük öneminden dolayı dersimizde sürekli işliyoruz. Ama bizzat gezip görmek atalarımızın yaşadıkları, çektikleri sıkıntıları bizzat gelip görmek yaşamak bizleri çok mutlu etti. Herkesin buraya gelip burada ki duyguları yaşamasını istiyorum" dedi.

Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

Öğrenciler Kocatepe’ye akın ediyor

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