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Öğrenciler lastik ve kasayla oluşturulan parkurda yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Muş'ta bir ortaokulun öğrencileri, hal sahada sebze kasası, araç lastiği, tahta ve karyola ile oluşturulan parkurda yarışarak sınav stresini attı

Muş'ta bir ortaokulun öğrencileri, halı sahada sebze kasası, araç lastiği, tahta ve karyola ile oluşturulan parkurda yarıştı.

Final Akademi Ortaokulunun idaresi, öğrencilerin sınav stresini atması için kentteki bir halı sahada parkur oluşturdu.

Yarışmaya katılan 12 gruptaki 140 öğrenci, şenlik havasında geçen etkinlikte sınav stresini atmaya çalıştı.

Öğrencilerin sebze kasası, araç lastiği, tahta ve karyola ile oluşturulan parkurdaki yarışmada zıplaması, sürünmesi ve topları potaya atması renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Müdürü İsmail Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin stres atmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlandığını anlatan Karateke, "Öğrencilerimiz hem yarışıyor hem de eğleniyorlar. Yıl içerisinde bir çok faaliyetlerimiz oldu. Bu da onlardan biri. Amacımız öğrencilerimizin hem yarışarak stres atması hem de grup birlikteliği sağlamak." dedi.

Okulun İngilizce öğretmeni Derya Kapan ise sene başından beri öğrencilerin bir yorgunluğu olduğunu ifade ederek, "Çocukların sınav stresini üzerinden atabilmesi için 'Survivor' etkinliği yapmayı düşündük. Çocuklar çok mutlu oldular. Yüzlerinden belli oluyor zaten. Burada öğrenciler dayanışmayı ve sosyalleşmeyi de öğreniyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Özgür İnan da etkinlikte çok güzel zaman geçirdiklerini ve stres attıklarını dile getirdi.

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