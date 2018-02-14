Öğrenciler maharetlerini sergiledi

Aydın Özel Değişim Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘O Ses Değişim’ yarışması yoğun ilgi gördü. Maharetlerini sergileyen öğrenciler arasında gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren geleceğin sanatçıları altınla ödüllendiridli.

Değişim Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Dilara Yaşar rehberliğinde hazırlanan “O Ses Değişim” yarışmasının finalinde heyecan doruğa ulaştı. Jüri üyeliklerini Okul Müdürü Rahmi Polat, Edebiyat Öğretmeni Semra Yıldız, Fizik Öğretmeni Metin Akyılmaz’ın gerçekleştirdiği yarışmanın sunuculuğunu Umut Can Koç, Melisa Çankal ve Dilanur Apaydın yaptı.

Okulda eğitim gören 13 yarışmacının katıldığı ön eleme sonucunda finale kalan 8 yarışmacı ile büyük final yapıldı. “O Ses Değişim’in birincisini Değişim Koleji Mobil uygulama sistemi ile oylama yapan ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ve okul öğretmenleri belirledi.

Her müzik tarzından eserler seslendirilen yarışmada okulun Liseler Arası Müzik Yarışması’nda Aydın Özel Değişim Anadolu Lisesi’ni 2 yıldır temsil eden ve en iyi kız solist ödülü alan Arya İkis jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Yarışmanın 1.si ise Semra Yıldız’ın takımından daha önce okulu Vodafone Freezone Liseler Arası Müzik Yarışmasında bas gitarı ile temsil eden ve kendi uyarladığı rap şarkılarla tanınan Kayra Tunç oldu. Okul idaresi tarafından dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirilirken, yoğun ilgi gören yarışma öğrencileri kaynaştırdı.