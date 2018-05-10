HABER

Öğrenciler "mavi tur" ile Van Gölü'nün güzelliklerini tanıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin "Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor" projesi kapsamında bin 500 öğrenci mavi tur gezisine katıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, "Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencileri mavi tura çıkararak Akdamar Adası'nı gezdirdi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, yıllardır ihmal edilen projeleri hayata geçirerek, daha yaşanabilir bir kent oluştururken, sosyal belediyecilik çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Daha önce mahalle ve halk toplantıları düzenleyen, sosyal yardımlarını artıran belediye, kent merkezi ve ilçelerdeki dar gelirli ilk ve ortaokul öğrencilerini Van Gölü çevresini gezdirdi.

Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığınca okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait araçlarla Edremit ilçesindeki marinaya getirildi.

Öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, bir saatlik tekne yolculuğunun ardından tarihi Akdamar Adası'na gitti.

Burada tarihi kiliseyi gezerek fotoğraf çeken öğrenciler, deniz otobüsüyle Van Gölü'nde dolaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Edremit Marina'da çocuklarla ilgilenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, yaptığı açıklamada, özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını ifade etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle öğrenciler için mavi tur düzenlediklerini anlatan Tamer, "Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü'nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası'na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüzle buluşturduk. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası'nı gördüğünü belirten Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zerda Atuk ise "Sayın Valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Benim gibi birçok arkadaşım ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti." diye konuştu.

Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü, tur sayesinde çocukların yaşadıkları kenti tanıma şansı bulduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerin Van'ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasını amaçlıyoruz. Öğrenciler için çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Etkinliği düzenleyen Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!İnce, Akşener'i geri plana düşürdü!
Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktıFurkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı
YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göl Mavi Tur Van

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.