Van Büyükşehir Belediyesi, "Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencileri mavi tura çıkararak Akdamar Adası'nı gezdirdi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, yıllardır ihmal edilen projeleri hayata geçirerek, daha yaşanabilir bir kent oluştururken, sosyal belediyecilik çalışmaları da gerçekleştiriyor.
Daha önce mahalle ve halk toplantıları düzenleyen, sosyal yardımlarını artıran belediye, kent merkezi ve ilçelerdeki dar gelirli ilk ve ortaokul öğrencilerini Van Gölü çevresini gezdirdi.
Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığınca okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait araçlarla Edremit ilçesindeki marinaya getirildi.
Öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, bir saatlik tekne yolculuğunun ardından tarihi Akdamar Adası'na gitti.
Burada tarihi kiliseyi gezerek fotoğraf çeken öğrenciler, deniz otobüsüyle Van Gölü'nde dolaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Edremit Marina'da çocuklarla ilgilenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, yaptığı açıklamada, özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını ifade etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle öğrenciler için mavi tur düzenlediklerini anlatan Tamer, "Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü'nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası'na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüzle buluşturduk. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.
İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası'nı gördüğünü belirten Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zerda Atuk ise "Sayın Valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Benim gibi birçok arkadaşım ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti." diye konuştu.
Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü, tur sayesinde çocukların yaşadıkları kenti tanıma şansı bulduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerin Van'ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasını amaçlıyoruz. Öğrenciler için çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Etkinliği düzenleyen Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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