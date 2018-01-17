Öğrenciler Mehmetçiğe atkı ve eldiven ördü

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından örülen 80 atkı ve eldiven, Güneydoğu'da terör örgütü PKK ile mücadele eden Mehmetçiklere gönderildi.

Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında, Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 80 öğrenci, anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Siz Üşemeyin Diye' sloganıyla öğrenciler elleriyle ördükleri 80 atkı ve eldiveni, bir de duygu yüklü mektup yazarak bugün kargoya verip, bölücü terör örgütü PKK ile mücadele eden Hakkari Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere gönderdi.

Öğrencilerin Mehmetçike yazdığı duygu yüklü mektuplardan birinde ise, ‘Sevgili asker abi, siz soğuk havalarda düşmanla çatışırken, sizin her biriniz için üzülmekteyim, çok şehit düştü, çok aile yıkıldı. Siz yine de yılmayıp, usanmayıp mücadele ettiniz. Soğuk havalarda donmayın diye size eldiven atkı ördük. Ördüklerimiz umarım sizi ısıtır” ifadeleri yer aldı.

Atkı ve eldivenlerin gönderilmesi için okul bahçesinde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık ve öğrenciler katıldı. İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, öğrencilere duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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