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Öğrenciler, Meles Deltası'nda yarım saatte 13 poşet çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Meles Deltası ve çevresinde yaptıkları temizlik çalışması ile 13 poşet dolusu çöp topladı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Meles Deltası ve çevresinde yaptıkları temizlik çalışması ile 13 poşet dolusu çöp topladı. Otomobil tekerleğinden ahşap sehpa parçalarına kadar birçok atığın toplandığı etkinlik sonrasında konuşan okul müdürü Mehmet Şeker, "Burada, değerler eğitimi kapsamında bir çevre farkındalığı yaratmak istedik" dedi.

Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerler eğitimi kapsamında mayıs ayı için seçtiği 'çevre korunumu ve farkındalığı' temasını, Meles Deltası'nda temizlik yapıp çöp toplayarak yerine getirdi. TEMA Vakfı'nın da destek sağladığı lise öğrencilerine, Piyale İlkokulu'nda okuyan 15 anaokulu öğrencisi eşlik etti. Sabah saatlerinde Meles Deltası'na gelen 80 öğrenci, ellerine eldivenlerini geçirdikten sonra, duyarsız kişiler tarafından yerlere atılan çöpleri topladı. Mesire alanı, körfez kıyısındaki kayalıklar ve ağaçlık alanların tarandığı ve yaklaşık yarım saat süren çalışmada, otomobil tekerleği ve ahşap bir sehpanın artıklarının da aralarında yer aldığı çöplerle 13 poşet doldu.

Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Şeker, TEMA Vakfı'na ve Bayraklı Belediyesi'ne desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Çevre korunumu üzerine birçok çalışma yapan bir lise müdürü olarak, burada değerler eğitimi kapsamında bir çevre farkındalığı yaratmak istedik. Bundan sonra da çevreyi koruma çalışmalarımız sürecek ve çocuklarımızın bu farkındalıkla büyümelerini sağlayacağız" dedi.

Lisenin öğretmenlerinden Gülay Artan ise "Bugün yaptığımız çalışma, mayıs ayında çevrenin korunması için yaptığımız çalışmaların son ayağı. Bundan önce, okulumuzda 'Eko Team' adını verdiğimiz bir grup oluşturduk. Bu grubun içindeki öğrencilere düdük verdik. Bahçede öğrenciler yere çöp attıklarında, Eko Team'deki öğrencilerimiz düdük çalarak uyarıyor ve arkadaşlarından çöplerini çöp kutusuna atmasını istiyorlar" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, öğrenciler Bayraklı Belediyesi'ne ait kafeteryada yemek yedi. Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Şeker, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Erarslan'a çiçek vererek, destekleri için teşekkür etti.

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