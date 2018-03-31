Öğrenciler Muğla'nın tarihiyle buluştu

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bingöl, Muş ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla'daki antik kentleri, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçelerde misafir edilen 250 öğrenci, Milas ilçesinde Beçin Kalesi, Euromos Antik Kenti, Baltalı Kapı, Uzunyuva ve Ulu Cami’yi görme fırsatı yakaladı.

Tekneyle Güllük Körfezi'ni gezen öğrenciler, Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Öğrenciler köy meydanı, Selçuk hamamı, meclis binası, ağa evlerini gezerek bilgi aldı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, öğrencilere çeşitli dönemlere ait eserleri gösterdiklerini, Anadolu’nun zengin kültürünü anlattıklarını söyledi.

Menteşe ilçesine de giden öğrencileri, Muğla Valisi Esengül Civelek ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız karşıladı.

Vali Civelek, projenin amacının iller arasındaki arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek gönülden gönüle köprü oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro grubunun oyunlarını da izledi.