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Öğrenciler Muğla'nın tarihiyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Hakkari, Muş ve Ağrı'dan gelen 187 öğrenci, Muğla'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari, Muş ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla'daki antik kentleri, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçelerde misafir edilen 187 öğrenci, Köyceğiz ilçesinde Kaunos Antik Kenti, Kaya Mezarları, Akyaka'da ise Azmak Kanalı ve sahilleri görme fırsatı buldu.

Tekneyle Kadın Azmağı'nı gezen öğrenciler, Sakin Kent'teki mimari yapıları gezip bilgi aldı.

Menteşe ilçesine geçen öğrenciler Tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezdi.

Öğrencileri burada Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci karşıladı.

Vali Civelek, projenin amacının iller arasındaki arkadaşlık, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek gönülden gönüle köprü oluşturmak olduğunu belirterek, "Muğla’yı bugüne kadar Muş, Ağrı, Bingöl ve Hakkari’den farklı dönemlerde 2 bin 370 kişi ziyaret etti." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubu'nun oyunlarını izledi.

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