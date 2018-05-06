Projede kullanılan "makey makey" setinin en önemli özelliğinin küçük akımları iletebilmesi olduğunu belirten Kayalı, "Biz burada muzu kullandık ama farklı şeyler, patates, elma patlıcan da olabilirdi. Makey makey setinin en önemli özelliği klavyeyi yönlendirmeye yarıyor. Üzerinde yaklaşık 10 çıkış var. Klavye tuşlarını bu cihaz yardımıyla muza yönlendiriyoruz." dedi.

Kodlama ile muzlara dokunulduğunda elektrik akımı sayesinde notaların çıktığını anlatan Kayalı, "Burada en önemli şey kodlama kısmıdır. Bununla bilgisayar klavyesi kullanılarak her şey yapılabilir. Aslında en önemli şey çocuklarımız burada kodlama yaparak bir şeyler üretmiş oldular ve bu üretimden elde ettikleri sevinç onların hayal güçlerini çalıştırmaya yaradı." diye konuştu.

Projede görevli öğrencilerden Çiğdem Yıldız da meyvelerin içindeki su sayesinde iletken olduklarını kaydetti.

Projede muzun iletkenliğini kullanarak bu program sayesinde klavyedeki tuşları meyvelere atadıklarını aktaran Yıldız, bu sayede hem eğlendiklerini hem de bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

