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Öğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (CÜ) 2 öğrenci, kampüs içinde, nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de nadir görülen Hint balıkçıl kuşu buldu.

Öğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu buldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (CÜ) 2 öğrenci, kampüs içinde, nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de nadir görülen Hint balıkçıl kuşu buldu. Yavru olduğu anlaşılan ve yorulduğu için düştüğü sanılan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
CÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Serhat Deliduman (25) ve İlker Polat (26), mezuniyet töreninden çıktıktan sonra fakülte bahçesinde karganın bir hayvana saldırdığını fark etti. İkili, kargayı kovunca farklı bir kuş türüyle karşılaştı. Öğrenciler, kuşu kartona koyarak, evlerine götürdü. Daha önce hiç görmedikleri hayvanın türünü internetten araştıran öğrenciler, Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi. Öğrenciler, evde ısıttıkları kuşa su verdi. İkili, daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürerek, görevlilere teslim etti. Yapılan incelemede kuşun, nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de nadir rastlanılan Hint balıkçıl kuşu yavrusu olduğu belirlendi.
Bu tür kuşu ilk kez gördüğünü anlatan Serhat Deliduman, "Bugün mezuniyetimiz vardı. Okuldan çıkınca, bahçede karganın bir şeye hamle yaptığını gördük. O tarafa doğru gidince, karga uçtu. Önce bu kuşun ne olduğunu bilemedik. Leylek ya da keklik diye düşündük. Biz kuşa doğru bir hamle yapınca, o da bize bir hamle yaptı. Boynu uzayınca tedirgin olduk. Üzerine zarar görmesin, diye hafif bir bez atarak yakaladık. O sırada yağmur başlayınca okula giderek, hocamızdan bir kutu aldık. Sonra arabada gelirken, araştırma yaptık. Hint balıkçıl kuşu olduğunu öğrendik" diye konuştu.
İlker Polat ise kuştan korktuklarını belirterek, "Hayvan korkmuştu, bize de ilk önce saldırdı. Biz korktuğumuz için babam yakaladı. Aldık eve getirdik. Üşümüştü, ısıtıp, su verdik; kendine geldi" dedi.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alınan Hint balıkçıl kuşu, bir süre bakımı yapıldıktan ve uçabilecek duruma geldikten sonra tekrar doğaya salınacak.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu bulduÖğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu bulduÖğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu bulduÖğrenciler, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu buldu

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