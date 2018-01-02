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Öğrenciler okul müdürünü 17 saniyede öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 10:20 | Son Güncelleme 4 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in, öğrencilerden İ.P. tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürülmesine dair görüntüler olduğu ortaya çıktı. Kökmen'i öldüren İ.P.'nin eylemini, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün saldırı anında ise "Ne oluyor oğlum?" diye bağırdığı belirtildi. Görüntülerde, motosikletle okulun önüne gelen İ.P.'nin yanındaki arkadaşıyla içeri girdiği ve daha sonra kaçtığı anların yer aldığı da belirtildi.

İzmir'de okul müdürüne öğrencinin pompalı tüfekli saldırısı 17 saniye sürmüş. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık günü, 3 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Lisede dehşet! Veli toplantısı öncesi silahlı saldırı

Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce kaydı başka okula alınan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi U.Y.'nin babası B.Y.'yi azmettirici olarak gözaltına aldı. Müdür Kökmen'e ateş eden İ.P. ile U.Y. ve B.Y. tutuklandı. Kızılcaavlu bölgesindeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.'nin, yanlarında bulunan B.Y.'ye "Baba vurduk" diye bağırdığı, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Tutuklanan öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, İ.P.'nin okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği ve saçları uzun olduğu için müdür Kökmen tarafından uyarıldığı da belirtildi. Olay günü veli toplantısının yapılmasının planlandığı, İ.P.'nin, Kökmen'den bazı konuları babasına söylememesini istediği; ancak bunun kabul görmediği ortaya çıktı.

KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, müdür Kökmen'i öldüren İ.P. ile arkadaşı U.Y.'nin kanında uyuşturucu tespit edildi. İ.P.'nin olayda kullandığı av tüfeği ile olay sırasında yanındaki U.Y.'nin üzerinde bulunduğu belirtilen 6.35 mm çapındaki tabancaya da el konuldu.

SON SÖZÜ 'NE OLUYOR OĞLUM?' OLDU

Okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine dair görüntüler olduğu ortaya çıktı. Okulun bina giriş kapısındaki kamera kayıtları, jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen milli eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre, Kökmen'i öldüren İ.P. ile arkadaşının olayı, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Kayıtlara göre, kapıdan giren 2 öğrenci, yandaki odada bulunan müdürü öldürdükten 17 saniye sonra binadan çıkıp, önce bahçeye geçti. Ardından da ana giriş kapısının yanında duran motosikletlerine binerek, olay yerinden kaçtı. Okul müdürünün de saldırı anında, "Ne oluyor oğlum?" diye bağırdığı öğrenildi.

4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü

Öte yandan sanıkların kullandığı motosikletin tescilsiz olması dolayısıyla olaydan bir süre önce jandarma tarafından denetimler sırasında yakalanıp, trafikten men edildiği ve ailenin gerekli işlemleri yaptırıp, tekrar geri aldığı da öğrenildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne olcak öğrermen çok biri gider biri gelir! çocukları şımartın biraz daha bakalım alın okullardan yetkiy.i Sonra çocuklarınız elinizden kayıp gidince de yenisini yaparsınız bu olmamış deyip!!! Eğitim bu kadar ucuz değil şımartmayın saygıyı öğretin. Sen evde baş edemiyosun öğretmen baş edilemeyen 35 kişiyle uğraşıyor.
öğretmenlere koşarak gelip sen kimsin ben cocuguma bagırmadım bunu yapmadım filan filan yaklalırsan senden o desteği alırsa cocuk gider öğretmeni bilmem ne yapar. cocuklarınızı bu kadar sevmeniz onlara iyilik olmaz. cocuklar hayattan bir haber aptal yetişiyor
Türkiye'deki bütün öğretmenler bir olsa bu tip züppeleri adam edemezsin. Bu tiplerin direk kellesini alacan ki başkasına zarar veremesinler, babası da işin içindeymiş ailecek soyları kurutulmalı ki öksüz yetim kalmasın çocuklar...
bunlara çocuk diyen çocuk zanneden çocuk muamelesi gösterenler yüzünden bu mesela ivedlikle ele alınması gerekirken alınmıyor. en büyük tehlike yoldan çıkış insanlıktan çıkış hayata daha başlarken bitiş lisede oluyor lisede lisede
meclis idam cezası getirmeli, bazı suçlar var ki, onların cezasını idam olarak koymazsanız ülkede devlet otoritesi biter, işte şimdi Türkiyenin içinde bulunduğu durum budur, küçük bir teksas olmuş memleket. Devlet bitmiş ortalık ite kopuğa terkedilmiş.
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