Öğrenciler, olimpiyata destek için 12 kilometre pedal çevirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan 120 öğrenci, kentin 2026 Kış Olimiyitaları'na adaylığına dikkat çekip, destek olmak amacıyla bisiklet binip, 12 kilometre pedal çevirdi. Kentin tarihi yerlerini gezen öğrenciler, olimpiyatların Erzurum'a çok yakışacağını söyledi. 'Erzurum'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım' projesi kapsamında 120 öğrenci, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü önünde toplandı. Gençler, kasklarını takıp son hazırlıklarını yaparak, Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Kaçmaz önderliğinde birçok anlam ifade eden yolculuğa başladı. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan öğrencilerin ilk durağı Yakutiye Medresesi oldu. Burada bir hilal şeklini alan bisikletli öğrenciler, hep birlikte, '2026 olimpiyatı Erzurum'a çok yakışır' diye bağırıp, alkışladı. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turuna eşlik eden Turizm İl Müdürlüğü'nün rehberi Ömer Raci Haşıroğlu da gittikleri Yakutiye, Lala Paşa Cami, Ulu Cami ve Çifte Minareli Medrese hakkında bilgiler verdi. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Salih Kaygusuz, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda şehrin tarihi mekânlarını gezen ve uzmanlar tarafından bilgilendirilen gençlerin, hem olimpiyata sahip çıktıklarını, hem de pedal çevirerek şehrin tarihi yerlerini gezme fırsatı bulduklarını söyledi. Projeye destek veren Valilik ve İl Kültür Müdürlüğü'ne teşekkür eden Kaygusuz, "Muhteşem bir gezi oldu. Kredi Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimize sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledik. Bu gezide aday olduğumuz 2026 olimpiyata, sağlığa ve tarihe farkındalık kazandırdık. Daha önce anlımızın akıyla çıktığımız 2011 yılında ev sahipliği yaptığımız 25'nci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 EYOF göstermiştir ki; Erzurum bir olimpiyat şehridir. Olimpiyatları alacağımıza ümitliyiz. Gezimiz şehir merkezinde büyük ilgi gördü" diye konuştu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ganalı Şerif Hüseyin de pedal çevirenler arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Hüseyin, 'Erzurum'u pedallarla tanıyalım, sağlımızı koruyalım' projesi sayesinde Erzurum'un tarihi mekânlarını gezme ve tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum