Öğrenciler Orman Haftası’nda fidan diktiler

Hatay’da öğrenciler Orman Haftası nedeniyle fidan diktiler.
Hatay’ın Erzin ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Zekiye Cavidan Özmen İlkokulu öğrencileri, Orman Haftası nedeniyle Erzin Şehir Stadyumu çevresine fidan dikimi yaptılar.
‘Orman ne güzel ne güzel’ marşı ile fidan dikimi yapan öğrencilere Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Bora Börklü, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Ahmet Oran ve Erhan Kenanoğlu, AK Parti Erzin İlçe Başkanı Mithat Bozdağ, okul müdürü Hakan Türkmen ve öğretmenleri eşlik etti.
Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, öğrencilere duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Gezici Müzesini Erzin’e getireceklerini ve 5 gün boyunca Erzin Kültür Merkezi’nde gösterime açık olacağının müjdesini verdi.
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