Öğrenciler ormanlar hakkında bilgilendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğrenciler Orman İşletme Şefliğine giderek bölgedeki ormanlar ve ormancıların görevleri hakkında bilgiler aldılar.
Hasan Yahşi İlkokulu Müdürü Miraç Ergin ve öğrencileri Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen’i makamında ziyaret ederek ormanlar konusunda bilgi sahibi oldular.
“Ağacı korumayı ve ormanı sevmeyi bilmeliyiz” diyerek sözlerini başlayan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Ormanlarımızı iyi korumak öncelikli görevimiz olmalıdır. Çünkü ormanı seversek kendimizi de severiz. Her fırsatta ağaç dikmeliyiz ve ağaçları sevmeliyiz. Bizim görevimiz ormanları korumak ve ormanlara zarar verenlere gerekli cezaları vermektir. Sez değerli geleceğimizin teminatı olan öğrencilerden isteğim ormanları koruyun. Ayrıca herhangi bir orman yangını gördüğünüzde 177 Alo Yangın hattından bizlere bildirmeleri istiyoruz” dedi.
Okul Müdürü Miraç Ergin ise, “Öğrencilerimize orman sevgisini kazandırmak için sizleri ziyaret ettik. Bizlere vermiş olduğunuz için sizlere ve ekibinize teşekkür ederiz” diye konuştu.
Öğrencilere günün anısına ormancılar okullarının bahçelerine dikmesi için fidan hediye ettiler.
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