Öğrenciler Pi sayısı sembolü oluşturuldu

Manisa’nın Selendi ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Dünya Pi Sayısı Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bedenleri ve ışık gösterileriyle hazırlanan program büyük beğeni topladı.

Pi sayısına en yakın değer olan 3,14’ü anımsattığı için her yılın 3. ayın 14. gününde kutlanan Dünya Pi Sayısı Günü etkinlikleri kapsamında Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk’un ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikler kapsamında okul bahçesinde toplanan 180 öğrenci okulun matematik öğretmenleri Güngör Çağlar, Yunus Turan ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni Hasan Uysal öncülüğünde Pi sembolü oluşturdu. Programda öğrenciler tarafından yapılan ışık gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler ışık gösterileriyle K. Atatürk, Afrin, Selendi YBO, Pi sayısı ve Pi sayısının rakamsal değerini görsel bir şekilde katılımcılara sundu.

Programın ardından Pi sembollü pasta Kaymakam Erkut Pamuk ve öğrenciler tarafından kesilerek öğrenci ve misafirlere ikram edildi. Son olarak Suriye sınırında yer alan Hatay’ın Hassa ilçesindeki Hatşas A.Ş. Ortaokuluyla yapılan Pi Kartpostal Kardeşliği Projesi kapsamında Hatay’dan gelen kartpostallar öğrencilere dağıtıldı.