Öğrenciler Polis Haftasını kutladı

Adıyaman’ın Kahta Fen Lisesinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga ihbarına giden polis ekipleri kendilerine yapılan sürprizle karşılaştı.

Kahta Fen Lisesinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Kısa sürede okula gelen polis ekipleri, burada öğrencilerin alkışlarıyla, güllerle ve konfetilerle karşılandı.

Polisler kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra öğrencilere çok teşekkür etti.