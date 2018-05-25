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Öğrenciler protokol üyeleriyle zeka oyunları oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

Çankırı'da Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulunca başlatılan "Öğren de gel" projesi kapsamında öğrenciler, il protokolüyle eşleşerek çeşitli zeka oyunları oynadı

Çankırı'da Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu tarafından başlatılan "Öğren de gel" projesi kapsamında öğrenciler, il protokolüyle zeka oyunları oynadı.

Okul yönetimince çabuk karar verebilme, çözüm odaklı düşünebilme, fikir yürütme gibi becerileri öğrencilere kazandırmak amacıyla "Öğren de gel" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında Vali, Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve bazı kurum yöneticilerine davetiye gönderilerek oyun hakkında bilgi verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile kurum müdürleri, öğrencilerle eşleşerek zeka oyunları oynadı.

Okul müdürü Ali Kemal Sade, burada yaptığı konuşmada, okullarında böyle bir etkinlik yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilerinin zeka oyunları konusunda çok ilgili olduklarını belirten Sade, "Öğrencilerimiz sürekli birbirleriyle değişik oyunlar oynayarak kendilerini geliştirmekteler. Düzenlediğimiz turnuvanın yeneni de yenileni de kazanmıştır. Yenilenler de yeni bir oyun öğrendikleri için okulumuzdan mutlu ayrılmışlardır. Öğrencilerimiz yendikleri büyüklerini 'Öğren de gel' diyerek okulumuzdan uğurlamışlardır." dedi.

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