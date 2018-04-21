Öğrenciler Psikoloji Günleri’nde uzmanlarla bir araya geldi

Farklı şehirlerden 600 psikoloji öğrencisini uzmanlarla buluşturan "Beykent Üniversitesi 8. Psikoloji Günleri" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beykent Üniversitesi tarafından Psikoloji Günleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. İki gün süren etkinliğe farklı şehirlerden 600 öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler farklı konularda ve kurumlarda çalışmalarını sürdüren öğretim üyeleriyle tanışarak, interaktif bir ilişki içerisinde iletişim kurabilme fırsatı buldu. Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkanı Nilüfer Tütüncü, her yıl düzenli olarak Psikoloji Günleri’ni gerçekleştirdiklerini ve her geçen yıl katılımcı sayılarının arttığını kaydederek, "Pek çok konu hakkında uzmanlar eşliğinde tartışma fırsatı yakalıyoruz" dedi. Psikoloji Günleri’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Hüseyin Ebadi, "Bizim gayemiz sadece kendi öğrencilerimize değil bu mesleği seçen diğer gençlere de günlük olayları bilim adına aydınlatmak ve onlara bilgi vermektir. Değişik konularda konuşmacılarımız ile ve gençlerle bilgi paylaşımı yapıyoruz. Etkinliğimizde Pozitif Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji alanlarında oturumlar yaptık. Genel psikoloji konusunda bütün öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bununla birlikte psikoloji okuyan öğrencilerin her zaman daha bilinçli ve etik kurallara bağlı olarak bu mesleği sürdürmelerini amaçlıyoruz" dedi. Etkinlik sonrası çok güzel dönüşler de aldıklarını ifade eden Dr. Ebadi, her geçen sene katılımcı sayılarında artış olduğunu da kaydederek, "Çok fazla talep alıyoruz. Bu taleplerin her birini karşılamaya çalışıyoruz. Etkinlikte çok güzel ve etkili sunumlar gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz en iyilerle en iyi olmak"

Bu yıl sekizincisini düzenledikleri etkinliklere dışarında da katılımcı aldıklarını söyleyen Nilüfer Tütüncü, "Her yıl katılım daha da artıyor. Dışarıdan katılımlarımız da var. Diğer üniversitelerin etkinliğimize büyük bir ilgisi oldu. Şehir dışından oldukça fazla katılımcımız oldu. En büyük hedefimiz ’En iyilerle en iyi olmak.’ Her sene daha da iyisini hedefliyoruz. Psikoloji günleri artık birçok üniversitede yapılıyor. Biz hedefimizi koyduk her zaman en iyisi olmak istiyoruz. Çok emek sarf ediyoruz. Ancak karşılığını da alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Psikoloji dışında da etkinlikler düzenlediklerini aktaran Tütüncü, "Psikoloji Günleri dışında sene içerisinde geziler ve söyleşiler de düzenliyoruz. Bu şekilde hem okul içerisinde eğitime katkıda bulunuyoruz. Hem de merak edilen konuları okulun içerisine taşımış oluyoruz. Etkinlikte genellikle akımlara yönelmekle birlikte pek çok konuyu burada görmüş oluyoruz. Etkinliğin bizlere en büyük katkısı da bu oluyor" şeklinde konuştu.