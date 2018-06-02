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Öğrenciler rektörlerini iftarda ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Edirne'de, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu iftara davet eden Türkmen öğrenciler, yemekleri hazırlamakta zorlanınca annelerinden yardım talep etti - TÜ Rektörü Tabakoğlu: - "Güzel bir ramazan akşamında uluslararası öğrencilerimizin iftar sofrasına konuk olmak bizi çok mutlu etti. Gerçekten duygulandık ve onurlandık"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) bir grup Türkmen öğrenci, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu iftarda ağırladı.

Edirne'de öğrenim gören Türkmen öğrenciler, Rektör Tabakoğlu'nu iftar yemeğine davet etti. İftar sofrasını Türkmenistan'a özgü yemeklerle donatmak için kolları sıvayan öğrenciler, istedikleri tatları elde edemeyince evin fertlerinden Begench Gurbanov annesini arayarak Edirne'ye çağırdı.

Oğlunun kırmak istemeyen Bahar Gurbanov, İstanbul'daki işinden izin alarak Edirne'ye geldi. Gün boyunca mutfakta hummalı şekilde çalışan Gurbanov, Türkmen pilavı, Türkmen böreği ve Türkmenistan'a özgü mezelerden oluşan bir menü hazırladı.

TÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Begench Gurbanov, annesinin yaptığı yemekleri, ev arkadaşlarının ve kentte öğrenim gören diğer Türkmen öğrencilerin yardımlarıyla servis etti.

İftardan önce Türkmen öğrencilerin evine gelen Rektör Tabakoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra ezanın okunmasıyla yer sofrasında iftar açtı.

Tabakoğlu, uluslararası öğrencilerin iftar sofrasına konuk olmanın kendisini duygulandırdığını söyledi.

- "Gerçekten duygulandık ve onurlandık"

Öğrencilerle birlikte iftar yapmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bizi iftar sofralarına davet ettiler. Anneleri gelmiş ve bize cennet sofralarından bir yemek ikram ettiler. Güzel bir ramazan akşamında uluslararası öğrencilerimizin iftar sofrasına konuk olmak bizi çok mutlu etti. Gerçekten duygulandık ve onurlandık. Şu anda üniversitemizde 2 bin 650 uluslararası öğrenci okuyor. 2023 hedefimiz 10 bin uluslararası öğrenci. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa bütün adımları attık. İnşallah olacak. O zaman Edirne'nin çehresi değişecek. Bu arkadaşlarımız geldikçe zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz. Onların bereketi bizi çoğaltacak."

- "Yemeklerin altından kalkamadığı için beni çağırdı"

Oğlunun davetiyle kente gelen ve Türkmen yemekleri hazırlayan Bahar Gurbanov, Edirne'nin uluslararası öğrenciler için güzel bir yer olduğunu belirtti.

Kentte öğrenim gören tüm Türkmen öğrencileri kendi evladı gibi gördüğünü anlatan Gurbanov, "Oğlum üniversite rektörünü iftara çağırmış. Yemeklerin altından kalkamadığı için beni çağırdı. Ben de Türkmen yemeklerini yapmak için Edirne'ye geldim. İftar için ülkemizin en güzel yemeklerinden Türkmen pilavını yaptık. Yine Türkmen böreği ve Türkmen salatası yaptık. Elimden geldiği kadar Türkmenistan'a özgü bir yer sofrası kurduk." şeklinde konuştu.

Annesinin desteğiyle iftar davetini başarıyla tamamlayan Begench Gurbanov ise Edirne'de öğrenim görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bize her zaman destek olan rektörümüzü iftara davet etmek istedik. Yemeklerin altından kalkamayacağımı anladığımda annemden yardım istedim. O da bize yardım etti. Sağ olsun bizi kırmadı. Çok güzel bir gece oldu." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da dernek olarak uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İftara, Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Hanım Komisyonu Başkanı Nahide Demir de katıldı.

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