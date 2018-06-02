Öğrenciler rektörlerini iftarda ağırladı

TÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Begench Gurbanov, annesinin yaptığı yemekleri, ev arkadaşlarının ve kentte öğrenim gören diğer Türkmen öğrencilerin yardımlarıyla servis etti.

- "Gerçekten duygulandık ve onurlandık"

Öğrencilerle birlikte iftar yapmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bizi iftar sofralarına davet ettiler. Anneleri gelmiş ve bize cennet sofralarından bir yemek ikram ettiler. Güzel bir ramazan akşamında uluslararası öğrencilerimizin iftar sofrasına konuk olmak bizi çok mutlu etti. Gerçekten duygulandık ve onurlandık. Şu anda üniversitemizde 2 bin 650 uluslararası öğrenci okuyor. 2023 hedefimiz 10 bin uluslararası öğrenci. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa bütün adımları attık. İnşallah olacak. O zaman Edirne'nin çehresi değişecek. Bu arkadaşlarımız geldikçe zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz. Onların bereketi bizi çoğaltacak."

- "Yemeklerin altından kalkamadığı için beni çağırdı"

Oğlunun davetiyle kente gelen ve Türkmen yemekleri hazırlayan Bahar Gurbanov, Edirne'nin uluslararası öğrenciler için güzel bir yer olduğunu belirtti.

Kentte öğrenim gören tüm Türkmen öğrencileri kendi evladı gibi gördüğünü anlatan Gurbanov, "Oğlum üniversite rektörünü iftara çağırmış. Yemeklerin altından kalkamadığı için beni çağırdı. Ben de Türkmen yemeklerini yapmak için Edirne'ye geldim. İftar için ülkemizin en güzel yemeklerinden Türkmen pilavını yaptık. Yine Türkmen böreği ve Türkmen salatası yaptık. Elimden geldiği kadar Türkmenistan'a özgü bir yer sofrası kurduk." şeklinde konuştu.