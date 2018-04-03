Türk mütefekkir ve mutasavvıf yazar Sâmiha Ayverdi, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği panelde Esenlerli öğrenciler tarafından anıldı. Öğrenciler Ayverdi’nin hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini anlattı. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Esenler İlçe Müdürlüğü ile birlikte, çağımızın en önemli mütefekkir yazarlarından Sâmiha Ayverdi’yi vefatının 25’inci yılında Esenler’de andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Esenlerli öğrenciler, Sâmiha Ayverdi’yi anlattı. İbrahim Turhan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı program, Sâmiha Ayverdi’nin hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Moderatörlüğünü Yazar Şeref Yumurtacı’nın yaptığı panelde öğrenciler, "Sâmiha Ayverdi" konu başlıklı sunumlar yaptılar. Yazar Şeref Yumurtacı, panel öncesinde "Önderlerin İzinde" programı kapsamında Sâmiha Ayverdi’nin vefat yıldönümünde öğrencilerle birlikte usta yazarın kabrini ziyaret edip bol bol dualar ettiklerini söyledi. Mutasavvıf yazar Sâmiha Ayverdi’yi anma panelinde, İbrahim Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri Dünya Aydın Sâmiha Ayverdi’nin edebi kişiliğini, Kardelen Gülaçar hayatını, Hüseyin Tetik ise eserlerini anlattı.

Ömrünü Türk İslâm kültürünün gelişimine adadı

Sâmiha Ayverdi’nin Türk ilim ve kültür hayatına kazandırdığı eserler ve yetiştirdiği gençlerden dolayı kendisine çok sayıda ödül ve şükran belgesi verildiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Gülaçar, "Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, ömrünü Türk-İslam kültürünün yeniden büyüyüp gelişmesine adamıştır" dedi.

Fikirleri ve edebi şahsiyetiyle örnekti

Sâmiha Ayverdi’nin kültürlü bir aile çevresinde yetiştiğini ve aldığı eğitimlerin ve özellikle Ken’an Rifa’i dergahına mensubiyetinin, fikri şahsiyetini olduğu gibi edebi şahsiyetini de şekillendirdiğini söyleyen Dünya Aydın, Ayverdi’nin eserlerindeki yoğun bilgi ve irfan birikiminin bu mensubiyetin bir neticesi olduğundan bahsederek şunları ekledi: "Sâmiha Ayverdi, tasavvuf kültürüyle yoğrulmuş birisidir. Ailesinden gördüğü ilk terbiyede tasavvuf kültürünün önemli bir yeri vardır. Zaten yazarın silsilesinin Cüneyd Bağdadi’ye varan Rıfaiyye tarikatına bağlı olduğu bilinmektedir. Yetişmesinde, ruh inceliğinde ve eserindeki üslubunda bu bağlılığın büyük payı vardır. Kendisinden de tasavvuf heyecanıyla yaşamasında bu terbiyenin ve çevresindeki değerli kişilerin payı büyüktür. "