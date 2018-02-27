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Öğrenciler satrançta hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:42 | Son Güncelleme

"Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası", ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400 öğrencinin katılımıyla başladı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası" başladı.

Beyoğlu Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400 öğrenci katıldı.

Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, satranç gibi organizasyonların, çocukların zihinsel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Demircan, zekanın, aklın, bilginin, bilgi teknolojilerinin çağında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

''Dolayısıyla matematik ve strateji, bilim kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli. Bu, sadece bir spor değil aynı zamanda onları çağın ruhuna uygun hazırlamak, çocukların zihinsel yeteneklerini, planlama yapma, matematiği geliştirme hamle yapma, oyun kurgulama gibi bütün bu mekanizma dijital çağın da benzer uygulamaları. Dolayısıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz ama bunun yeri çok farklı ve önemli. Bu tür organizasyonları yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.''

"Yıldızlar", "Gençler", "Minikler" ve "Küçükler" olmak üzere 4 farklı kategorinin yer aldığı turnuva, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası

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