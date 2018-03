Öğrenciler Şehitlerin isimleri yazılı balonları uçurdu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Türk Bayrağı koreografisi düzenleyen ortaokul öğrencileri, üzerinde şehitlerin isimleri yazılı olan balonları uçurdu.

Cumhuriyet Ortaokulunda 200 öğrenci,’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla okulun bahçesinde kartonlarla Dev Türk bayrağı oluşturdu. Koreografide kahraman Mehmetçiğe "Yanınızdayız" mesajı gönderen öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatındaki şehitlerin isimlerinin yazıldığı balonları uçurdu. Öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Etkinlikte, sınır ötesindeki Mehmetçiklere gönderilmek üzere mektup yazan öğrencilerden Songül Durmuş mektubunu okudu. Okul Müdürü Murat Kurşun, Napolyon’un "Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, ben size dünyayı vereyim" sözünü hatırlatarak, "Her Türk asker doğar düsturuyla yola çıktığımızda, her Türk askerse bu ülkenin her tarafı kışla ve her birey Mehmetçiktir. Bizde konu vatan olunca kadın,çocuk ve yaşlı yoktur bizde asker vardır şu an burada bulunan her birey askerdir" dedi.

Programa İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ,Şube Müdürleri Mustafa Özdemir ve Mehmet Akdoğan, Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Başkanı Metin Şentürk, Askerlik Şube Başkanı Personel Yzb Mustafa Sarıkaya, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.