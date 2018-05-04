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Öğrenciler, serviste ölen Alperen'den etkilenip sistem geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, öğrencileri yenilikçi ve faydalı düşünmeye yönlendirmek üzere gerçekleştirilen 'İnovatif Fikirler Fuarı'nda öğrenciler, yaratıcı fikirlerini sergiledi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, öğrencileri yenilikçi ve faydalı düşünmeye yönlendirmek üzere gerçekleştirilen 'İnovatif Fikirler Fuarı'nda öğrenciler, yaratıcı fikirlerini sergiledi. Her yaştan öğrencinin bulunduğu fuarda kimi bebekler için ağlama sesine duyarlı sallanan beşik, kimi elektrik enerjisi üreten sistem, kimi de kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan alarmın tanıtımını yaptı. Geçen yıl Çiğli'de servis aracında unutulduğu için yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'den etkilenen öğrenciler de arabada unutulan canlılara duyarlı havalandırma sistemi geliştirdi. Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan 170 proje, Bayraklı İnovatif Fikirler Fuarı'nda sergilendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir günlüğüne düzenlenen fuarda, ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde devlet okulundan öğrenciler projelerini anlattı. Her yaştan öğrencinin bulunduğu fuarda kimi, bebekler için ağlama sesine duyarlı sallanan beşik, kimi, elektrik enerjisi üreten sistem, kimi de kayıp eşyaların bulunmasını sağlayan alarmın tanıtımını yaptı. Fuarda özellikle arabada unutulan canlılara duyarlı havalandırma sistemleri en sık rastlanan projeler arasında yer aldı. HAVALANDIRMA VE ALARM DEVREYE GİRİYOR Özkanlar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Melis Sarı (9), Ağustos 2017'de Çiğli'de bir okul servisinde unutulup havasızlık nedeniyle hayatını kaybeden Alperen Sakin'in haberini dinlediğini ve çok etkilendiğini belirterek, "O haberden sonra bu projeyi yapmaya karar verdim. Projemde aracın içerisindeki oksijen oranı düşüp, karbondioksit yükseldiğinde sensör devreye girerek, camları açıyor. Havalandırma çalıştıktan sonra içerideki hava temizlenecek. Temiz hava dolduktan sonra camlar otomatik olarak kapanıyor. Bu bütün servislerde kullanılabilir. Araba tamircilerine sordum, onlar da bu sistemin rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi" diye konuştu. Yine arabada unutulan canlılara duyarlı bir alarm sistemi geliştiren Nedret İlhan Keten Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Barşen Akbağlı (11) ise projesini şöyle anlattı: "Haberlerde sıkça görüyoruz, arabada unutulan canlılar havasızlıktan kötü durumlarla karşılaşabiliyor. Ben karbondioksit ve sıcaklık sensörü kullanarak bu sistemi hazırladım. Kontak kapandığında arabanın içinde canlı olması durumunda sistem, içerdeki hareketi algılarsa hava kalitesini ölçüyor. Pencere kendiliğinden açılıyor, fan çevriliyor va alarm çalışıyor. Araba sahibi yakınlardaysa gelip çocuğu çıkarır, gelemese de camlar açıldığı için hayati tehlikesi sona erer." KAYBOLAN EŞYAYI KOLAY BULACAK Özkanlar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Derin Efeoğlu (9) ise evin en küçüğü olması nedeniyle yaşadığı sorunu çözmek için bir proje tasarladı. Evdeki kayıp eşyaları bulma görevinin hep ona verildiğini söyleyen Efeoğlu, geliştirdiği alarm sistemini anlattı. Efeoğlu, "Ben kayıp kumanda ve benzeri eşyaları bulan bir alet yaptım. Kaybetme riskinizin yüksek olduğu eşyanın arkasında bir sensör bulunacak. Biz cihazdaki tuşa bastığımızda kaybettiğimiz eşya uyarıcı bir ses çıkaracak. Tuşa tekrar basınca ses kesilecek. Bunu şimdilik kumanda, anahtar, telsiz ev telefonu için yaptım, ama başka şeyler için de kullanılabilir. Genellikle evde kaybolan eşyaları bulmak bana kalıyor. Bütün arkadaşlarım da benim gibi bunu yaşıyor. Herkese ve kendime kolaylık olsun diye bu projeyi hazırladım. Bunu bizim evimizde kullanacağız" diye konuştu. GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Simay Yılmaz da görme engellilerin yaşadığı sorunları gözlemleyerek hazırladığı projeyle en duyarlı öğrencilerden biri oldu. Görme engellilerin suyu doldururken taşırabileceğini ve istenmeyen kazaların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yılmaz, "Bu aparat sayesinde bardağın dolu olup olmadığını anlıyorlar. Suyu bardağa doldururken tıpa yavaş yavaş yukarı çıkıyor belli bir seviyeye geldiğinde alarm çalıyor. Bardağın dolduğunu anlıyoruz" dedi.

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