Öğrenciler, terör destekçilerini kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Afrin şehitlerini anmak için stant açan öğrencilere yapılan saldırıyı kınadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii önünde TÜGVA öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan askerler adına lokum dağıttıkları sırada fiziki ve sözlü olarak saldırıya uğrayanların yanında olduklarını bildirdi. Öğrenciler adına açıklama yapan TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörü Muhammet Emin Deniz, harekatın başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Deniz, "Mazlumların sesine kulak vermek maksadı ile başlatılan harekâtımız bir kez daha, savaş ahlakının ne olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Dünya ordularını imrendiren nice taktik ve strateji başarısı, Afrin yerleşim merkezinin, zalim PKK-YPGli teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla birlikte büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer milletimizin, bütün inananlara ve mazlumlara hediyesidir. Bu zafer gündüzün geceye, iyinin kötüye, hakkın batıla karşı kazandığı zaferdir. Bu zafer şehadete yürümüş Mehmetçiklerimizindir. Bu zafer hepimizindir. Tarihi nice şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği bu zafer milletimizce adeta bir bayram olarak kabul edilmiş ve ülkemizin her yerinde kurbanlar kesilerek, tatlılar ikram edilerek, şükür secdelerine gidilerek kutlanmıştır" ifadelerini kullandı.