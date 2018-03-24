Öğrenciler, terör destekçilerini kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Afrin şehitlerini anmak için stant açan öğrencilere yapılan saldırıyı kınadı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii önünde TÜGVA öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan askerler adına lokum dağıttıkları sırada fiziki ve sözlü olarak saldırıya uğrayanların yanında olduklarını bildirdi. Öğrenciler adına açıklama yapan TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörü Muhammet Emin Deniz, harekatın başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Deniz, "Mazlumların sesine kulak vermek maksadı ile başlatılan harekâtımız bir kez daha, savaş ahlakının ne olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Dünya ordularını imrendiren nice taktik ve strateji başarısı, Afrin yerleşim merkezinin, zalim PKK-YPGli teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla birlikte büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer milletimizin, bütün inananlara ve mazlumlara hediyesidir. Bu zafer gündüzün geceye, iyinin kötüye, hakkın batıla karşı kazandığı zaferdir. Bu zafer şehadete yürümüş Mehmetçiklerimizindir. Bu zafer hepimizindir. Tarihi nice şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği bu zafer milletimizce adeta bir bayram olarak kabul edilmiş ve ülkemizin her yerinde kurbanlar kesilerek, tatlılar ikram edilerek, şükür secdelerine gidilerek kutlanmıştır" ifadelerini kullandı.
"Bizler de ilim sahasında mücadele etmekten asla geri durmayacağız"
Bu başarının ülkenin her yerinde olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesinde de tatlı ikram edilerek kutlanmak istendiğini aktaran Muhammet Emin Deniz, "Bu esnada terör seviciler tekrardan sahneye çıkarak bu şanlı zafere gölge düşürebilme heyulası ile kardeşlerimizin standına saldırmışlardır. Bilinmelidir ki Türkiye gençliği, ordusunun nice vatan evlatlarını şehit vermek sureti ile sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır. Ordumuzun nice zorluklarla sürdürdüğü bu şanlı harekâtın üzerimize yüklediği misyonun farkındayız. Nasıl ki ordumuz Afrin’de küresel emperyalistlere karşı cephe cephe mücadele ediyorsa, bizler de amfilerde, dersliklerde, atölyelerde, laboratuarlarda ilim sahasında mücadele etmekten asla geri durmayacağız" dedi.
Grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
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