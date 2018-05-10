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Öğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından "Kalp Dursa Bile Sen Durma" sloganıyla Hayatta Kal Derneği'nin konuk olduğu kalp masajı semineri ve sonrasında kalp masajı simulasyonu gerçekleştirildi.

Öğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından "Kalp Dursa Bile Sen Durma" sloganıyla Hayatta Kal Derneği'nin konuk olduğu kalp masajı semineri ve sonrasında kalp masajı simulasyonu gerçekleştirildi.

Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir' in konuşmacı olduğu seminerde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve personelinin ilkyardım ve doğru kalp masajı konularında bilinçlendirilmesine katkı sağlandı. Seminerde Hakan Demir, kalbi duran bir kişinin yere yığıldıktan sonra üç dakika kadar iç çeker gibi nefes alabileceğini, böyle bir durumda ani yığılmadan sonra derhal 112’nin aranması ve nefes alıyor olsa bile 30 saniye içinde kalp masajına başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Proje öncesinde İGÜ Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü öğrencileri; Melek Bulut, Yasemin Soycan, Yüksel Er, Duygu Ören, Esma Çikla, İhsan Arda Kuş, Aygül Özdemir, Hasan Yalçınkaya ve Muhammed Ali Yarış tarafından tarafından Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Emel Tozlu, İGÜMeslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde üniversitede yapılan anket sonuçlarına göre anket katılımcılarının yüzde 39'u doğru kalp masajının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 88'i kalp masajını öğrenmenin toplum için faydalı olduğu fikrine kesinlikle katıldığını belirtmiştir.

TOPLU KALP MASAJI YAPILDI

Araştırma evresinde karşılaşılan bu bulguların sonucunda Hayatta Kal Derneği, ani kalp durma vakasında yapılabileceklerle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi' nde öğrencilerle birlikte "Toplu Kalp Masajı" yaptı. “Kalp Dursa Bile Sen Durma” seminerinde ilkyardım olarak yapılabilecek doğru müdahale insan maketleri ile öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sonrasında konuşmacı Hakan Demir önderliğinde ani kalp durmasında yapılabilecek ilkyardım teknikleri olan 112’nin aranması, hastanın başının 90 derece kaldırılarak rahat nefes almasının sağlanması, Bak-Dinle-Hisset yapılması, çift C hareketi ile kalp yerinin tespit edilmesi ve kalp masajının yapılması katılımcılar tarafından uygulandı.

Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir, üniversite öğrencileri tarafından yapılan sosyal projeler arasında doğru kalp masajı gibi önemli bir konunun yer almasından çok mutlu olduğunu, öğrencilerin eğitim aşamasında bu bilince sahip olduğu, böylesine profesyonel yaklaşım sergiledikleri bir etkinlikte konuk olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası, Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ise “Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim sonrasında ihtiyaç halinde toplumumuzda bir çok kişiye ilk müdahaleyi yaparak bu kişileri yaşama döndürebilecekler. Mütevelli Heyeti Başkanımız Abdülkadir Gayretli’nin desteğiyle bu yıl kulüp olarak birçok önemli sosyal konuya dikkat çektik. İlkyardım ve kalp masajı gibi önemli bir konunun da bu yıl ele alınmasından çok mutluyuz. Hayatta Kal Derneği’ne de projemize katılım gösterdiği için çok teşekkür ederiz” dedi.

Emel Tozlu tarafından Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir’e plaketinin takdim edilmesi ile etkinlik sona erdi.

(FOTOĞRAF)

Öğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandıÖğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandıÖğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandıÖğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandı

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