Öğrenciler toplu kalp masajı eğitimi ile hayat kurtarmaya hazırlandı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından "Kalp Dursa Bile Sen Durma" sloganıyla Hayatta Kal Derneği'nin konuk olduğu kalp masajı semineri ve sonrasında kalp masajı simulasyonu gerçekleştirildi.

Hayatta Kal Derneği Genel Sekreteri Hakan Demir' in konuşmacı olduğu seminerde İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ve personelinin ilkyardım ve doğru kalp masajı konularında bilinçlendirilmesine katkı sağlandı. Seminerde Hakan Demir, kalbi duran bir kişinin yere yığıldıktan sonra üç dakika kadar iç çeker gibi nefes alabileceğini, böyle bir durumda ani yığılmadan sonra derhal 112’nin aranması ve nefes alıyor olsa bile 30 saniye içinde kalp masajına başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Proje öncesinde İGÜ Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü öğrencileri; Melek Bulut, Yasemin Soycan, Yüksel Er, Duygu Ören, Esma Çikla, İhsan Arda Kuş, Aygül Özdemir, Hasan Yalçınkaya ve Muhammed Ali Yarış tarafından tarafından Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Emel Tozlu, İGÜMeslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde üniversitede yapılan anket sonuçlarına göre anket katılımcılarının yüzde 39'u doğru kalp masajının nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 88'i kalp masajını öğrenmenin toplum için faydalı olduğu fikrine kesinlikle katıldığını belirtmiştir.