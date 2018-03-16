Öğrenciler, Türkiye haritası oluşturup, 'Afrin' yazdı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle Türkiye haritası oluşturup, 'Afrin' yazdı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 'Kalbimizde Afrin' adıyla program düzenledi. Okuş bahçesinde toplanan öğrenciler, el ele tutuşarak, önce Türkiye haritası oluşturdu. Bir grup öğrenci, Türk bayrağı açarken, bir grup da bedenleriyle 'Afrin' yazdı. Koreografi boyunca 'Komando Marşı'nı okuyan öğrencilere izleyenler de alkışlarla destek verdi. Okulun öğretmenleri ise harekatta şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, yere karanfil bıraktı. Program, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi. MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ Okul Müdürü Nurettin Avcı, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 'Kalbimizde Afrin' adıyla program hazırladıklarını söyledi. Mehmetçik'e moral verirken, şehitleri de andıklarını belirten Avcı, "Yine öğrencilerimiz kendi aralarında 1918 lira topladı. Bu parayı da Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdık" dedi. Programı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan ve Antalyalılar izledi.
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