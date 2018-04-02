HABER

Öğrenciler türkülerini şehit Aybüke öğretmen için söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına düzenlenen Türk Halk Müziği yarışmasına katılan öğrenciler, türkülerini Aybüke öğretmen için seslendirdi - Baba Yalçın: - "Aybükemizin şehit edildiği 9 Haziran gününden bu yana aziz Türk milletinin, Aybüke'yi sanki bizim evladımız değil de kendi evlatları gibi bağrına basması çok anlamlı ve önemli. Bu aziz Türk milletinin damarlarındaki asil kanın bir ifadesi olsa gerek"

ÇORUM (AA) - Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına düzenlenen Türk Halk Müziği yarışmasına katılan öğrenciler, türkülerini Aybüke öğretmen için seslendirdi.

Kentteki Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla organize edilen "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması"nın finali, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Okul Müdürü Adem Arslan, Aybüke öğretmenin 23 yaşında hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini belirterek, "Sekiz aylık öğretmen, okulunda öğrencilerinin karnelerini dağıtmış, evine dönerken bir hain kurşun onu hayattan koparıyor, şehit ediyor. Vatanına ve milletine hizmet için orada bulunan bir kardeşimize hain tuzak kuran terörü bir kez daha lanetliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz." dedi.

Müzik öğretmeni Yalçın'ın adını ve anısını yaşatmak için okullar arasında düzenledikleri ses yarışmasına onun adını verdiklerini ifade eden Arslan, etkinliğe katılan Yalçın'ın ailesine de teşekkür etti.

- "Allah bu millete hiçbir dönemde zeval ve zulüm vermesin"

Baba Sadık Yalçın da etkinliğe kızının adının verilmesinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yetkililerine teşekkür ederek, "Kederli ama anlamlı bir günde sizlerle buluşmak nasip oldu" ifadesini kullandı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Aybükemizin şehit edildiği 9 Haziran 2017 gününden bu yana aziz Türk milletinin, Aybüke'yi sanki bizim evladımız değil de kendi evlatları gibi bağrına basması çok anlamlı ve önemli. Bu aziz Türk milletinin damarlarındaki asil kanın bir ifadesi olsa gerek. Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi olan, bir ışık öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yeniden doğan ve dünya sahnesinde yerini almış, ilim ve irfan ile aydınlık Türkiye geleceği ufkunda emin adımlarla ilerleyen bir milletin evlatlarıyız hepimiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Allah bu millete hiçbir dönemde zeval ve zulüm vermesin, Müslüman Türk milletine daima güç ve kuvvet versin. Ne mutlu Türküm diyene."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, baba Sadık Yalçın ve yakınlarına, Aybüke öğretmenin fotoğrafı ile çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından il genelindeki 8. sınıf öğrencileri arasından finale kalan 16 öğrenci sahneye çıkarak Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

Jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyorGüneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Sadık Yalçın şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın THM yarışması

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.