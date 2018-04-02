Öğrenciler türkülerini şehit Aybüke öğretmen için söyledi

ÇORUM (AA) - Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına düzenlenen Türk Halk Müziği yarışmasına katılan öğrenciler, türkülerini Aybüke öğretmen için seslendirdi.
Kentteki Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla organize edilen "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması"nın finali, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Okul Müdürü Adem Arslan, Aybüke öğretmenin 23 yaşında hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini belirterek, "Sekiz aylık öğretmen, okulunda öğrencilerinin karnelerini dağıtmış, evine dönerken bir hain kurşun onu hayattan koparıyor, şehit ediyor. Vatanına ve milletine hizmet için orada bulunan bir kardeşimize hain tuzak kuran terörü bir kez daha lanetliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz." dedi.
Müzik öğretmeni Yalçın'ın adını ve anısını yaşatmak için okullar arasında düzenledikleri ses yarışmasına onun adını verdiklerini ifade eden Arslan, etkinliğe katılan Yalçın'ın ailesine de teşekkür etti.
- "Allah bu millete hiçbir dönemde zeval ve zulüm vermesin"
Baba Sadık Yalçın da etkinliğe kızının adının verilmesinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul yetkililerine teşekkür ederek, "Kederli ama anlamlı bir günde sizlerle buluşmak nasip oldu" ifadesini kullandı.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Aybükemizin şehit edildiği 9 Haziran 2017 gününden bu yana aziz Türk milletinin, Aybüke'yi sanki bizim evladımız değil de kendi evlatları gibi bağrına basması çok anlamlı ve önemli. Bu aziz Türk milletinin damarlarındaki asil kanın bir ifadesi olsa gerek. Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi olan, bir ışık öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yeniden doğan ve dünya sahnesinde yerini almış, ilim ve irfan ile aydınlık Türkiye geleceği ufkunda emin adımlarla ilerleyen bir milletin evlatlarıyız hepimiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Allah bu millete hiçbir dönemde zeval ve zulüm vermesin, Müslüman Türk milletine daima güç ve kuvvet versin. Ne mutlu Türküm diyene."
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, baba Sadık Yalçın ve yakınlarına, Aybüke öğretmenin fotoğrafı ile çiçek takdim etti.
Konuşmaların ardından il genelindeki 8. sınıf öğrencileri arasından finale kalan 16 öğrenci sahneye çıkarak Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.
Jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
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