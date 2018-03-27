Öğrenciler ünlü edebiyatçıların maskeleriyle yürüdü

Tokat'ta ortaokul öğrencileri, Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza attı.
26 Haziran Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, aralarında Mehmet Akif Ersoy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cemal Süreya, Orhan Veli, Sevim Ak gibi Türk edebiyat dünyasından şair ve yazarlar ile dünya edebiyatından; çizer Howard Pyle ile yazar Mark Twain gibi isimlerin de yer aldığı yerli ve yabancı edebiyatçıların maskelerini takarak, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde balonlarla, "Kitap dünyaları birbirine bağlayan altın bir zincirdir", "Benim en iyi dostum olur musun?" yazan pankartlar taşıyan öğrenciler, maskelerini taktıkları edebiyatçılarla ilgili kısa bilgilerin yer aldığı kartondan önlükler giyerek, İl Halk Kütüphanesi'ne kadar yürüdü ve öğrencilerle vatandaşları, kitapların dünyasına davet etti.
Okul Müdürü Bekir Hüseyin Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütüphane Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Çevik, okumanın sadece okullarla sınırlı kalmamasını istediklerini sözlerine ekledi.
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