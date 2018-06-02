Öğrenciler ve velilerin LGS heyecanı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler, tek tek sınıflara alındı. Öğrencilerin yanlarına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verilirken, aileler ise dışarıda dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği LGS, saat 09.30'da başladı. Antalya'da adaylar, saat 09.00'dan itibaren sınav salonlarına alındı. Bu saatten itibaren veliler de bahçe dışına çıkarıldı. Tek tek sınıflara alınan öğrencilerin yanına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verildi. Sınav yasaklarını unutup, sınav salonlarına cep telefonlarıyla giren öğrenciler ise, gözetmen öğretmenler tarafından uyarıldı. Öğrenciler, salondan çıkarak telefonlarını okul dışında bekleyen velilerine verdi.

VELİLER DUA EDİP, KURAN OKUDU

Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da veliler okul önlerindeki kaldırımlarda oturarak çocukları için dua etti. Bazı veliler, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'leri okudu.