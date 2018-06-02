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Öğrenciler ve velilerin LGS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler, tek tek sınıflara alındı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler, tek tek sınıflara alındı. Öğrencilerin yanlarına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verilirken, aileler ise dışarıda dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği LGS, saat 09.30'da başladı. Antalya'da adaylar, saat 09.00'dan itibaren sınav salonlarına alındı. Bu saatten itibaren veliler de bahçe dışına çıkarıldı. Tek tek sınıflara alınan öğrencilerin yanına sadece su, silgi, kalem ve kimlik almasına izin verildi. Sınav yasaklarını unutup, sınav salonlarına cep telefonlarıyla giren öğrenciler ise, gözetmen öğretmenler tarafından uyarıldı. Öğrenciler, salondan çıkarak telefonlarını okul dışında bekleyen velilerine verdi.

VELİLER DUA EDİP, KURAN OKUDU

Hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da veliler okul önlerindeki kaldırımlarda oturarak çocukları için dua etti. Bazı veliler, yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'leri okudu.

İLK BÖLÜM 10.45'TE SONA ERECEK

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda, adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. Sözel bölüm sınavı 10.45'te sona erecek. Sınavın birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölüm ise 60 dakika sürecek. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

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