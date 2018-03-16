Öğrencilerden 18 Mart gösterisi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı.

Uğur Mumcu Sahnesi’ndeki gösteri ilgi gördü. Faik Oktay Sözer Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu gösteri için uzun zamandır hazırlandığı belirtildi. Yapılan gösteride öğrencilerin bir kısmı asker kostümü, bir kısmı ise sıhhiyeci kostümü giydi. Tiyatro gösterisinin adını "Ölümsüz Kahramanlar" koyan öğrenciler, "1915’ten günümüze birçok Seyit Onbaşılar, Kınalı Aliler ve Ömer Halisdemirler kadar bu güzel vatan için gözlerini kırmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.