Öğrencilerden 23 Nisan klibi

Kastamonu'da, özel bir okulun öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrin tarihi mekanlarında "Atatürk Çocukları" marşını seslendirdi.

Kentin sokaklarında ve tarihi mekanlarda müzik aletleri çalan ve marşı seslendiren 250 öğrencinin hazırladığı klip, sosyal medyada yayınladı. Klibi, iki günde 350 bin kişi izledi.

Okul müdürü Tolga Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlamalar kapsamında öğrenciler tarafından bir klip hazırlandığını söyledi.

Klibin senaryosunu kendisinin yazdığını belirten Oran, "Devr-i Alem Kastamonu Koleji olarak atamızın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm öğrencilerimiz ile coşkuyla kutladık." dedi.

Gururla söyleyebilecekleri bir çalışmayı ortaya koyduklarını ifade eden Oran, "Yapımı bir ay süren klibimiz aracılığıyla Atatürk'e teşekkür ederken Kastamonu'nun 2018 Kültür Başkenti seçilmesine de vurgu yaptık. Öğrencilerimizin geleceklerinde gururla bakabilecekleri bir çalışma ortaya koymuş olduk. Tüm çocuklarımıza ilham olmasını diler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarız." diye konuştu.

Klibi iki gün önce sosyal medyaya yüklediklerini belirten Oran, "Klip kısa sürede yaklaşık 350 bin kişi tarafından izlendi. Bu rakamı kısa sürede daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.