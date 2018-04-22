Öğrencilerden 23 Nisan sergisi

İzmirli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek.
İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek. 23 Nisan Pazartesi günü, Selçuk Kent Belleği’nde 16.00’da açılacak olan sergide, günün anlam ve önemini anlatan çalışmalar yer alacak.
23 Nisan’ın kendileri için büyük önem taşıdığına değinen Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bu yıl çocuklarımızın sanatla geleceğe ışık olmalarını ve sanat ile duygularını aktarmalarını amaçladık. Çocuklarımızın gözünden bayramı göreceğimiz özel bir sergi olacak" dedi.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum