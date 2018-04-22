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Öğrencilerden 23 Nisan sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

İzmirli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek.İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek.

İzmirli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek.
İzmir Mavi Ege Eğitim Kurumları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptıkları resimleri sergileyecek. 23 Nisan Pazartesi günü, Selçuk Kent Belleği’nde 16.00’da açılacak olan sergide, günün anlam ve önemini anlatan çalışmalar yer alacak.
23 Nisan’ın kendileri için büyük önem taşıdığına değinen Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bu yıl çocuklarımızın sanatla geleceğe ışık olmalarını ve sanat ile duygularını aktarmalarını amaçladık. Çocuklarımızın gözünden bayramı göreceğimiz özel bir sergi olacak" dedi.

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