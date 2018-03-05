Öğrencilerden Afrin kahramanlarına mektup

Denizli’de ortaokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup gönderdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Denizli İl Temsilciliği tarafından başlatılan "Mehmetçiğe Mektup Projesi" kapsamında bine yakın ortaokul öğrencisi, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı. Öğrenciler, mektuplarına Türk bayrağı ve zeytin dalı taşıyan güvercin resmi çizerek duygularını anlatmaya çalıştı. Öğrenci velileri tarafından askerler için örülen atkı ve bereler de mektuplar ile birlikte kargoya verildi.

TUGVA İl Temsilcisi Fatih Gün, ’’Afrin operasyonundaki Mehmetçiklerimize moral vermek amacıyla Denizli’deki ortaokul öğrencilerimiz duygularını ifade eden mektuplar yazdı. Velilerimiz askerlerimiz üşümesin diye atkı ve bereler örerek her zaman Mehmetçiğimizin yanlarında olduklarını söylediler. Bizler de kargolarımızın gönderimini sağladık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.