Öğrencilerden

Erzurum’un Narman ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde öğretmenlerinin yardımıyla Türk bayrakları ile "Afrin" koreografisi oluşturarak, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek verdi.
Narman Anadolu Lisesi yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere destek amacıyla çalışma başlattı.
Okul bahçesinde düzenlenen törende yaklaşık 250 öğrenci ile öğretmenleri, Türk bayrakları ile "Afrin" yazılı koreografi oluşturdu. Öğrenciler ve öğretmenler, hep bir ağızdan "Selam olsun Afrin’e, selam olsun Mehmetçik’e. Dualarımız sizinle" diyerek Mehmetçik’e destek verdi.
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