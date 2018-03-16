Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı destek

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir okuldaki 4 kız öğrenci örnek bir davranışa imza atarak, Afrin’deki güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında Aslanlı Ortaokulu öğrencileri harçlıklarından topladıkları 801 lirayı şehit ailelerine ulaştırılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfına yatırılması için okul müdürüne teslim etti. Öğrenciler bununla da kalmayıp okul bahçesinde mehter marşı eşliğinde ’Afrin’ yazıp Türk bayrağı açarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.
Bu anlamlı koreografiyi de amatör kamerayla çeken öğrenciler, topladıkları yardımın dekontunu Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim etti.
Görevli askerler ise bu anlamlı kampanya ve etkinlik için öğrencilere teşekkür ederek, Türk bayrağı armağan etti.
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