Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Tekirdağ Süleymanpaşa’da, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri tarafından ‘Değerler Eğitimi Projesi’ kapsamında ‘Yardımseverlik’ teması ile ilgili yapılan çalışmalar sergilendi.

Programın sonunda ’İyilik Kumbarası’ açıldı. Kumbaradan çıkan yardımlar ve öğrencilerin askerlere yazdığı duygu dolu mektuplar Afrin’de mücadele eden askerlere gönderildi.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ile veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.