Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçik’e koliler dolusu mektup

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere onlarca koli dolusu mektup gönderdi.

Öğrencilerin talebi üzerine Tatvan Kaymakamlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon ile ilçedeki öğrenciler tarafından Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e moral amacıyla mektup yazıldı. Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan organizasyon kısa sürede öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Tatvan Kaymakamlığı’nın koordinesinde "Afrin Kahramanlarına Mektup" adıyla projeye dönüştürüldü. Kısa sürede öğrenciler tarafından büyük ilgi görerek, ilçe geneli yayılan proje kapsamında toplam 2023 mektup yazıldı. Hazırlanan mektuplar daha sonra kolilenerek, Afrin’e gönderilmek üzere Tatvan 10. Komando Tugayı’na teslim edildi.

Öğrencilerin talebi üzerine bu projeyi başlattıklarını kaydeden Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, "Afrin’de kahramanca mücadele eden askerlerimize destek olmak için ilçe genelini kapsayan mektup yazma yarışması düzenledik. İlk ve ortaokul ile lise düzeyinde toplam 2023 mektup toplandı. Bunlardan dereceye girenleri belirledik. Aynı zamanda Afrin’e ulaştırılması için toplam 2023 mektubu Tugay Komutanımıza teslim edeceğiz" dedi.

Öğrencilerden Dilan Peray ise, "Afrin’deki kahraman abilerimize mektup yolluyoruz. Desteklerimiz onlarla birlikte, hepsini çok seviyoruz, Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

Mektupların gönderilmesinde öğrencilere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan eşlik etti.