Öğrencilerden Afrin’e anlamlı destek

Karabük merkez Kayabaşı İlk Okulu ve Ortaokulu öğrencileri Afrin’deki Mehmetçiklere moral ve destek olmak amacıyla giysi yardımında bulundu.
Karabük merkez Kayabaşı İlk Okulu ve Ortaokulu öğrencileri Afrin’deki Mehmetçiklere moral ve destek olmak amacıyla 9 koliden oluşan giysi yardımı yaptı. Hediye paketi yaparak içine duygu ve düşüncelerini anlatan resim ve mektup yazarak törenle dualar eşliğinde Afrin’e gönderdi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdür Ali Köse’nin katılımıyla gerçekleşen törende öğrenciler, Afrinde kahramanca çarpışarak şehit düşmüş olan Mehmetçiklerimizi temsilen Ay Yıldız koreografisi oluşturarak komando andı hep bir ağızdan okudu.
Programın ardın öğrenciler tarafından hazırlanan koliler Afrin’e gönderildi.
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