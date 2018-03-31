HABER

Öğrencilerden “Ansızın Gelebiliriz” gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu idare, öğretmen ve öğrencileri tarafından Kahraman Mehmetçikler için “Ansızın Gelebiliriz” yazısı oluşturdu.Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokuluöğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçik’e destek amacıyla okul bahçesinde toplandı.

Öğrencilerden “Ansızın Gelebiliriz” gösterisi

Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu idare, öğretmen ve öğrencileri tarafından Kahraman Mehmetçikler için “Ansızın Gelebiliriz” yazısı oluşturdu.
Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokuluöğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçik’e destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Yaklaşık 700 öğrenci, tek sıra halinde koşar adım yürüyüp ’Ansızın Gelebiliriz’ yazısını oluşturdu.

Öğrencilerden “Ansızın Gelebiliriz” gösterisi

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.