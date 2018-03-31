Öğrencilerden “Ansızın Gelebiliriz” gösterisi

Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu idare, öğretmen ve öğrencileri tarafından Kahraman Mehmetçikler için “Ansızın Gelebiliriz” yazısı oluşturdu.

Karabük Aydınlıkevler Ortaokulu ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokuluöğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçik’e destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Yaklaşık 700 öğrenci, tek sıra halinde koşar adım yürüyüp ’Ansızın Gelebiliriz’ yazısını oluşturdu.