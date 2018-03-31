Karabük Aydınlıkevler ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ansızın gelebiliriz" sözünün yer aldığı koreografi gerçekleştirdi.
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin komutlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü olan "ansızın gelebiliriz" yazılı koreografiyi oluşturdu.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk bayrağı açtı.
Öğretmenler ve okul yönetiminin de desteğini alan öğrenciler, şehitler için dua etti.
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