HABER

Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bir araya gelerek ay-yıldız figürü oluşturup, komando andını okudu.

Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bir araya gelerek ay-yıldız figürü oluşturup, komando andını okudu.
Sivas Kazancılar Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerlere destek mesajı verdi. Okulun bahçesinde bir araya gelen 240 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldız figürü oluşturdu. Öğrenciler daha sonra hep birlikte komando andını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

FOTOĞRAFLI

AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendiAK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.