Öğrencilerden Başkan Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

“Gediz’den Gelecek Metafor’u” projesi kapsamında gezi programına katılan 40 öğrenci adına bir grup öğrenci, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmed Ali Saraoğlu; “Belediye olarak her zaman eğitim ve gençlerin yanındayız. Okullarımızda başarılı olan öğrencilerimizin hem ufkunun açılması, hem de moral, motivasyon kazanmaları için “Gediz’den Gelecek Metafor’u” projesi kapsamında gezi programı organize ettik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik projeyi hayata geçirerek, en faydalı şekilde bilgi edinmelerine ve sosyal yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya devam ediyoruz” dedi.

İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini görerek yaşadıkları heyecanı Başkan Saroğlu ile paylaşan öğrenciler, kusursuz organizasyon ve böyle bir imkânı kendilerine sundukları için Saraoğlu’na çiçek takdim ederek, teşekkür ettiler.

Saraoğlu, Kütahya Zafer Hava Alanından başlayıp tekrar Kütahya Zafer Hava Alanına Uçakla seyahat ederek İstanbul gezisine katılan öğrencilerden o günkü yaşadıkları anılarını yazıya dökerek kendisine ulaştırmalarını istedi. (EFE)