Öğrencilerden büyükşehrin çiçek üretim sahasına ziyaret

Aydın Efeler Ticaret Odası İlkokulu 2-S öğrencileri Orman Haftası sebebiyle, Efeler Kemer Mahallesindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Çiçek Üretim Sahası’na gelerek çiçeklerle ve doğayla ilgili bilgi aldılar.

İlkbahar mevsiminin çiçekler üzerindeki etkisini öğrenmek, bitkiler hakkında bilgi edinmek, okul bahçesinde kendilerine ait bir çiçeklik oluşturmak ve grup halindeki bir etkinliği uyumlu bir şekilde yürütebilmek amacıyla yapılan geziye katılan öğrenciler keyifli zaman geçirdiler. Öğrenciler derslerinde işledikleri konuları ve uygulamaları öğretmenlerinden ve çiçek üretim sahasındaki görevlilerden dinleyerek tekrar ettiler.

Daha sonra kendilerine hediye edilen saksılara toprak dolduran çocuklar saksılara kendi fidelerini diktiler. Çocuklar diktikleri fideleri okullarında kendilerine ait bir bahçe oluşturmak için beraberlerinde götürdü.