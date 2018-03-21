Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup lise öğrencisi, Çanakkale ve Afrin zaferleri anısına klip hazırladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ev hanımı Türkan Türkmen Tekin'in adı verilen Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görevini sürdüren askerlere desteklerini ifade etmek için etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, önce okul idaresinin de yardımı ile okul bahçesinde havadan çekilen görüntülerle klip hazırladı.

"18 Mart Çanakkale ve Afrin Zaferleri Anısına" başlıklı klipte, okulun bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrenciler, bedenleriyle "Çanakkale" ve "Afrin" yazdıkları koreografi gerçekleştirdi.

Öğrenciler ayrıca, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Afrin'de görev yapan askerlere göndermek üzere Bodrum mandalinası gazozu ve lokumu da aldı. Ürünler gönderilmeden önce okul bahçesinde tören düzenlendi. Törende, ürünlerle birlikte gönderilecek mektup okundu.

Okul Müdürü Yusuf Özden, gazetecilere öğrencilerin faaliyetiyle ilgili, "Çocuklarımıza vermiş olduğumuz kültürün bir sonucu, bir yansıması. Afrin'de hayatını ortaya koyan askerlerimize onları unutmadığımızı, Bodrum'da da onları hatırladığımızı, önemsediğimizi göstermek adına yapmış oldukları bir faaliyet bu." dedi.