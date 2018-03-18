Öğrencilerden Çanakkale Zaferine özel klip

Yeşilyurt Belediyesine bağlı Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki öğrenciler, Çanakkale Zaferinin 103. yılı nedeniyle tüm şehitler için özel bir klip çekti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla özel olarak çekilen klip ‘Bir Hilal Uğruna Can Verenlere’ ithafen hazırlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekim ve montajı yapılan özel klipte, özgürlük ve bağımsızlık uğrunda eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşlarından özel görüntüleri yer alırken, öğrenciler tarafından ‘Çanakkale Türküsü’ seslendirildi. Klipte ayrıca Yeşilyurt’un farklı mekanlarına asılan Türk Bayrakları da yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, https://youtu.be/EqBe4tXrL\_w adresinden izlenilebilen klipte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.