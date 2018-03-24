Öğrenciler’den ’Çardak-17’ drone’u

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki İÇDAŞ-ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl Sivas’da 12’incisi düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasına Çardak-17 ismini verdikleri drone ile katılacak.
Yarışma öncesinde Okul Müdürü Levent Uysal beraberinde öğretmenler ve uluslararası robot yarışmasına katılacak öğrencilerle birlikte Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş’ı makamında ziyaret etti. Projeyi tasarlayan Ahmet Özen ve İsmail Can Demir iddialı olduklarını ifade ettiler. Belediye hizmet binasında kısa bir uçuş denemesinin ardından açıklama yapan Başkan Ulaş" Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Kendilerine başarılar diliyorum. Drone’a beldemizin adını il plaka koduyla vermiş olduklarından dolayıda ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Sivas’da düzenlenecek olan organizasyonda öğrencilerimiz dereceye girerek hem okullarının adını hem de beldemizin adını da duyurmuş olacaklar" diye konuştu.
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