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Öğrencilerden çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Siirt Nene Hatun Anaokulu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı, çöpleri toplandı.Siirt Nene Hatun Anaokulu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Öğrencilerden çevre temizliği

Siirt Nene Hatun Anaokulu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı, çöpleri toplandı.
Siirt Nene Hatun Anaokulu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. “Çevreye duyarlı olun” dövizi taşıyan öğrenciler, Cumhuriyet Caddesi Belediye hizmet binası önünden Güres Caddesi üzerinden okula kadar yürüdü. Öğrenciler güzergah boyunca düdük çalıp, “Çevre evimizdir temiz bırakalım” sloganı attı, yoldaki çöp kağıt ve atıklarını toplayarak çevreyi temizledi.
Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Nene Hatun Anaokulu öğretmeni Nesibe Kayıkçı, çevre temizliğini dikkat çekmek için öğrencilerle böyle bir etkinlik düzenlendiğini aktardı. Kayıkçı, "Siirt’te yere tükürmeler, yere çöpler atılıyor. Eğitim de sadece dört duvar arasında yapılan bir şey değil, halkta çevre bilini oluşturmak için miniklerimizle böyle bir etkinlik yaptık. Önceden çevre temizliği ile ilgili verdiğimiz bilgiler konusunda bilinç oluşturmak çocuklarla çevreyi gezdirerek, özel giysiler ve çöp poşetleriyle çevreyi temizledik, halkımızı uyardık. Siirt’teki insanlar çevre konusunda duyarlı olması gerekir. Bu konuda belediye ile görüşüldü çabalarından dolayı teşekkür ettik. İnsanlarımızın eğitmesine inanıyoruz” dedi.

Öğrencilerden çevre temizliği

Öğrencilerden çevre temizliği

Öğrencilerden çevre temizliği

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