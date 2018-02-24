Öğrencilerden cinsel istismara ‘Hayır’ kampanyası

Batman Fen Lisesi öğrencileri, son zamanlarda küçük çocuklara artan cinsel istismara dikkat çekmek için kampanya başlattı. Okulun futbol sahasında 450 öğrenciyle kitap okuyarak cinsel istismara dikkat çeken öğrenciler, bu tarz kampanyaların ülke geneline yayılmasını istedi.

Öğrenciler Türkiye genelinde cinsel istismara tepkiler için kampanya başlatılmasını istedi. Öğrenci Halenur Kayrı “Okulumuzda daha önceden de bir kitap okuma etkiliği olmuştu. Ama bu sefer yaptığımız kitap okuma etkinliğinde son zamanlarda gerçekleşen cinsel istismar olaylarına bir farklılık oluşturmaya çalıştık. Yapılan etkinlikte daha çok son günlerde küçük kız ve erkek çocuklarına olan istismarlar için dikkat çekmek ve bunun yanlışlığını vurgulamaya çalıştık. Diğer okullarda bu tarz çalışmalar olursa Türkiye genelinde olursa güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

"Toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştık"

Hem kitap okurken hem de cinsel istismara hayır diyerek bu toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Mehmet İsen “Özelikle Batman Valimiz Ahmet Deniz’in başlatmış olduğu ’Batman her yerde okuyor’ kitap okuma kampanyasını başlatırken Batman Fen Lisesi olarak bizde bu projeyi desteklemek amacıyla birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerden bir tanesi de bugün okulumuzda gerçekleştirdiğimiz 450 öğrenci ile beraber okulumuzun futbol sahasında bir kitap okuma etkinliğidir. Kitap okuma etkinliği gerçekleştirirken de aynı zamanda toplumuzda toplumsal bir sorun olan çocuk istismara dikkat çekmek adına iki etkinliğimizi bir arada yapma düşüncesine girdik. Hem kitap okurken hem de cinsel istismara hayır diyerek bu toplumsal sorunu dile getirmeye çalıştık” diye konuştu.